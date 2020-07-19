В возрасте 87 лет скончался испанский писатель Хуан Марсе.

Об этом сообщает El Pais.

Марсе умер накануне вечером в больнице Барселоны.

Марсе начал публиковаться в 1958 году, а в 1959 году получил премию “Сезам” за новеллы.

В конце 50-х он поселился в Париже, где преподавал испанский язык и работал переводчиком. В 1962 году вернулся в Испанию.

Марсе причисляют к писателям “барселонской школы” и “поколения пятидесятых годов” – авторов, прославившихся после гражданской войны в Испании.

Самые известные романы Марсе – “Последние вечера с Тересой”, “Темная история кузины Монтсе”, “Двуликий любовник”.

Большинство романов Марсе экранизировали или ставили в театре.

В 2008 году писатель был удостоен испанской литературной премии имени Мигеля де Сервантеса.