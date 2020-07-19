Об этом сообщает El Pais.
Марсе умер накануне вечером в больнице Барселоны.
Марсе начал публиковаться в 1958 году, а в 1959 году получил премию “Сезам” за новеллы.
В конце 50-х он поселился в Париже, где преподавал испанский язык и работал переводчиком. В 1962 году вернулся в Испанию.
Марсе причисляют к писателям “барселонской школы” и “поколения пятидесятых годов” – авторов, прославившихся после гражданской войны в Испании.
Самые известные романы Марсе – “Последние вечера с Тересой”, “Темная история кузины Монтсе”, “Двуликий любовник”.
Большинство романов Марсе экранизировали или ставили в театре.
В 2008 году писатель был удостоен испанской литературной премии имени Мигеля де Сервантеса.
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