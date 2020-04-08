Об этом сообщает испанское издание El Mundo.
Отмечается, что за последние сутки зафиксировано более 6 тысяч новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 146 690 человек.
Общее количество умерших увеличилось до 14 555.
Также сообщается, что 48 021 человек вылечились.
Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде – более 42 тысяч человек, и в Каталонии – более 29 000 человек.
- Ранее сообщалось, что снижение количества смертельных случаев во всех регионах Испании фиксируется четвертый день подряд.