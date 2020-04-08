В Испании количество летальных случаев от коронавируса снова растет - за последние сутки зафиксировано 757 смертей.

Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Отмечается, что за последние сутки зафиксировано более 6 тысяч новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 146 690 человек.

Общее количество умерших увеличилось до 14 555.

Также сообщается, что 48 021 человек вылечились.

Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде – более 42 тысяч человек, и в Каталонии – более 29 000 человек.