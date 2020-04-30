Об этом пишет британское издание The Guardian.
Министерство здравоохранения Испании сообщило, что число смертей, связанных с COVID-19, зарегистрированным за ночь в Испании, сократилось до 268.
Это является самым низким показателем за период шести недель.
Министерство сообщило, что общее число погибших в четверг достигло 24 543.
Напомним, число зарегистрированных в стране случаев возросло до 213 435.
- Напомним, в Испании власти курортного города Саара-де-лос-Атунес, чтобы защитить людей от коронавируса.