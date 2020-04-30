Об этом пишет британское издание The Guardian.

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что число смертей, связанных с COVID-19, зарегистрированным за ночь в Испании, сократилось до 268.

Это является самым низким показателем за период шести недель.

Министерство сообщило, что общее число погибших в четверг достигло 24 543.

Напомним, число зарегистрированных в стране случаев возросло до 213 435.