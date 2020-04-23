В Испании уже больше 22 тысяч людей умерли от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

“Количество смертей за последние сутки в Испании – 440, что на 5 случаев больше, чем вчера. Всего с начала пандемии погибли 22157 человек, 213 тысяч – инфицированные и 89 тысяч – уже вылечились”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в Королевстве уже пятый день подряд количество инфицированных коронавирусом не превышает 500 человек.

В данный момент Испания находится на втором месте в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Карантинные ограничения в стране были продлены до 9 мая.

Напомним, что этом году иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании из-за пандемии COVID-19.