Об этом сообщает испанское издание El Pais.
“Количество смертей за последние сутки в Испании – 440, что на 5 случаев больше, чем вчера. Всего с начала пандемии погибли 22157 человек, 213 тысяч – инфицированные и 89 тысяч – уже вылечились”, – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что в Королевстве уже пятый день подряд количество инфицированных коронавирусом не превышает 500 человек.
В данный момент Испания находится на втором месте в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Карантинные ограничения в стране были продлены до 9 мая.
Напомним, что этом году иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании из-за пандемии COVID-19.
- Ранее сообщалось, что в Испании количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 200 тысяч.