Правительство Испании разрешит гражданам прогулки со 2 мая, если ежедневные показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции продолжат снижаться.

Об этом в видеообращении в своем Twitter заявил премьер-министр Педро Санчес.

“Если мы будем действовать с осторожностью, а тенденция продолжит оставаться позитивной, со 2 мая будут разрешены выход на улицу для индивидуальной физической активности и прогулки с людьми, с которыми мы живем”, – сказал премьер.

Он напомнил, что с 26 апреля детям до 14 лет разрешено гулять до часа в день в сопровождении взрослого, и призвал не выходить за рамки этих ограничений.

В зависимости от статистики, дальнейшее ослабление карантинных норм может стать еженедельным, предположил Санчес.

Es importante seguir a rajatabla las reglas para las salidas de los menores a partir de mañana.

Si actuamos con prudencia y la evolución sigue siendo positiva, desde el 2 de mayo se permitirán salidas para actividad física individual y paseos con personas con las que convivimos. pic.twitter.com/5tDWBIDVjm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2020

По данным министерства здравоохранения на утро 26 сентября, за 24 часа зафиксировано резкое снижение числа умерших (с 378 до 288, -90) от COVID-19, а также спад выявления новых активных случаев (с 2944 до 1729, -1215). Это наименьшая суточная летальность с 18 марта и самый низкий показатель суточной заболеваемости с 14 марта.

Всего с начала эпидемии умерло 23 190 жителей Испании подтверждено 207 634 случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, что этом году иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании из-за пандемии COVID-19.