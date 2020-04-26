Об этом в видеообращении в своем Twitter  заявил премьер-министр Педро Санчес.

“Если мы будем действовать с осторожностью, а тенденция продолжит оставаться позитивной, со 2 мая будут разрешены выход на улицу для индивидуальной физической активности и прогулки с людьми, с которыми мы живем”, – сказал премьер.

Он напомнил, что с 26 апреля детям до 14 лет разрешено гулять до часа в день в сопровождении взрослого, и призвал не выходить за рамки этих ограничений.

В зависимости от статистики, дальнейшее ослабление карантинных норм может стать еженедельным, предположил Санчес.

По данным министерства здравоохранения на утро 26 сентября, за 24 часа зафиксировано резкое снижение числа умерших (с 378 до 288, -90) от COVID-19, а также спад выявления новых активных случаев (с 2944 до 1729, -1215). Это наименьшая суточная летальность с 18 марта и самый низкий показатель суточной заболеваемости с 14 марта.

Всего с начала эпидемии умерло 23 190 жителей Испании подтверждено 207 634 случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, что этом году иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании из-за пандемии COVID-19.