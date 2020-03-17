Об этом сообщает испанское издание El Pais.
Уточняется, что в Испании подтверждено уже 11 178 случаев китайского коронавируса, из которых 9698 людей болеют на данный момент.
При этом 563 человека в стране сейчас находятся в реанимации.
В целом с момента вспышки пандемии в Испании уже умер 491 человек.
Общиной с наибольшим количеством подтвержденных случаев в стране является Мадрид, где зарегистрировано 43% случаев коронавируса по всей стране. Также в этом регионе наибольший процент выздоровевших – 19%.
В Испании уже закрыли пограничные переходы и допускают полное перекрытие воздушного пространства.
В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
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- Накануне стало известно, что в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Так, закрываются все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков.