В Испании количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 2000, при этом умерли 150 человек.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Уточняется, что в Испании подтверждено уже 11 178 случаев китайского коронавируса, из которых 9698 людей болеют на данный момент.

При этом 563 человека в стране сейчас находятся в реанимации.

В целом с момента вспышки пандемии в Испании уже умер 491 человек.

Общиной с наибольшим количеством подтвержденных случаев в стране является Мадрид, где зарегистрировано 43% случаев коронавируса по всей стране. Также в этом регионе наибольший процент выздоровевших – 19%.

В Испании уже закрыли пограничные переходы и допускают полное перекрытие воздушного пространства.

В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.