Об этом сообщает испанское издание Alicante Plaza.
Отмечается, что пожар произошел в городе Эльче. Огонь вспыхнул в секторе посадки.
В данный момент испанским пожарным за несколько часов уже удалось взять ситуацию под контроль.
Сообщается, что во время пожара из аэропорта пришлось эвакуировать сотни пассажиров и персонала. Пострадавших нет.
Работа аэропорта была остановлена на два с половиной часа, что стало причиной задержки некоторых рейсов. Уточняется, что самолеты направлялись на запасные взлетно-посадочные полосы в аэропортах Мурсии и Валенсии.
- В США коммерческий самолет рейса Лос-Анджелес – Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами, в результате чего пострадали дети.