В аэропорту испанской провинции Аликанте произошел пожар, множество рейсов были задержаны.

Об этом сообщает испанское издание Alicante Plaza.

Отмечается, что пожар произошел в городе Эльче. Огонь вспыхнул в секторе посадки.

В данный момент испанским пожарным за несколько часов уже удалось взять ситуацию под контроль.

Сообщается, что во время пожара из аэропорта пришлось эвакуировать сотни пассажиров и персонала. Пострадавших нет.

Работа аэропорта была остановлена на два с половиной часа, что стало причиной задержки некоторых рейсов. Уточняется, что самолеты направлялись на запасные взлетно-посадочные полосы в аэропортах Мурсии и Валенсии.