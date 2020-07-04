Об этом сообщает агентство Reuters.
Соответствующее решение принял глава правительства Каталонии Ким Торра на основании эпидемиологических данных.
“Мы решили ввести ограничения в Сегрии из-за данных, которые подтверждают слишком значительный рост числа случаев COVID-19”, – отметил на брифинге Торра.
Ограничения начали действовать с субботы, 4 июля. Власти объявили, что с полудня по местному времени движение из и в район Сегрия (куда входит город Лерида) будет ограничено.
Жители могли вернуться в район до 16:00.
Жителей призвали не путешествовать между населенными пунктами без острой необходимости.
Те, кто работают в других районах, смогут покидать Сегрию, но они должны будут предоставить справку от своего работодателя. Контроль будет осуществляться с использованием полицейских контрольно-пропускных пунктов.
В районе также запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек, посещать дома престарелых, сообщает агентство ВВС.
В пятницу региональные органы здравоохранения заявили, что в районе муниципалитета Лерида зафиксировано 3706 случаев коронавируса (по сравнению с 3551 днем ранее).
- 28 июня сообщалось, что в Мадриде впервые с 3 марта не зафиксировали смертей от коронавируса.
- С 21 июня Испания отменила действие чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии коронавируса, и открыла границы.