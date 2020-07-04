Более 200 тысяч жителей района Сегрия в Каталонии (Испания) отправили на строгий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующее решение принял глава правительства Каталонии Ким Торра на основании эпидемиологических данных.

“Мы решили ввести ограничения в Сегрии из-за данных, которые подтверждают слишком значительный рост числа случаев COVID-19”, – отметил на брифинге Торра.

Ограничения начали действовать с субботы, 4 июля. Власти объявили, что с полудня по местному времени движение из и в район Сегрия (куда входит город Лерида) будет ограничено.

Жители могли вернуться в район до 16:00.

Жителей призвали не путешествовать между населенными пунктами без острой необходимости.

Те, кто работают в других районах, смогут покидать Сегрию, но они должны будут предоставить справку от своего работодателя. Контроль будет осуществляться с использованием полицейских контрольно-пропускных пунктов.

В районе также запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек, посещать дома престарелых, сообщает агентство ВВС.

В пятницу региональные органы здравоохранения заявили, что в районе муниципалитета Лерида зафиксировано 3706 случаев коронавируса (по сравнению с 3551 днем ранее).