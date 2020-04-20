Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Уточняется, что с начала эпидемии в Королевстве Испания подтверждено уже 200 210 случаев заражения коронавирусом.

При этом впервые с 24 марта в стране количество погибших за сутки составило меньше 400 человек. За прошедшие сутки 399 людей умерло от коронавируса в Испании.

Отмечается, что рост смертности в государстве по сравнению с предыдущими сутками составил 2,05%. Это самый низкий показатель в Испании с момента введения чрезвычайного положения.

В свою очередь число новых подтвержденных заражений за сутки в стране – 4266 случаев. Это наименьший суточный показатель с 17 марта.