Полиция Испании задержала мужчину, который анонимно распространял в соцсетях информацию о том, что пандемии якобы не существует и это — обман медиков и СМИ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В пятницу, 28 августа, полиция Испании заявила, что арестовала у северо-восточного города Сарагоса мужчину, который считает пандемию коронавируса обманом и анонимно распространял информацию об этом в социальных сетях. По мнению полиции, мужчина представляет “серьезную опасность” для здоровья населения.

По версии полиции, 38-летний мужчина не только утверждал, что пандемия COVID-19 является фарсом, за которым стоят медицинские работники и СМИ, но и призывал своих последователей атаковать политиков и журналистов.

В частности, в одном из постов он написал следующее: “Все это будет решено выстрелом в затылок [премьер-министра Испании] Педро Санчеса”. В других постах он заявлял, что штаб-квартиру союза врачей Испании необходимо сжечь, и назвал тех, кто верит в вирус, плохими и невежественными людьми, которые заслуживают смерти.

Кроме соцсетей мужчина также вел активность с помощью телефонной связи: мужчина звонил в дома престарелых, больницы и футбольные клубы, представлялся чиновником и убеждал собеседников в своих идеях.