Об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, с субботы, 2 мая, в стране ослабили карантин: людям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, а гулять по двое могут люди, которые проживают вместе.

С самого утра испанцы вышли на улицы и в парки: кто-то бегал, занимался спортивной ходьбой или ездой на велосипеде. Другие просто прогуливались после длительной изоляции дома.

Предполагается, что люди все еще должны соблюдать социальное дистанцирование (расстояние в 2 метра), но в некоторых местах это было практически невозможно сделать.

Стоит отметить, что правительство Испании установило своеобразный график прогулок для различных возрастных групп, чтобы предотвратить скопления людей.

Так, жители в возрасте от 14 до 70 лет могут заниматься спортом и гулять с 6:00 до 10:00 утра и с 20:00 до 23:00 вечера. Люди старше 70 лет могут выходить на улицу с 10:00 утра до полудня и с 19:00 до 20:00 вечера.

Детям до 14 лет разрешено выходить на улицу с полудня до 19:00 вечера для прогулок с одним из родителей на срок до одного часа в пределах 1 километра от дома. Они не могут играть с другими детьми.

Населенные пункты, количество жителей в которых составляет менее 5000 человек, освобождаются от графика, разделяющего людей по возрастным группам.

С момента введения в Испании ограничительных мер из-за коронавируса (со средины марта) на улицу могли выходить только взрослые люди для того, чтобы купить продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости, а также выгулять домашних животных.