Об этом сообщает BBC.

Снос стал возможен после того, как жители анклава проголосовали за это решение. Против была только крайне правая партия Vox.

Рабочие разрушили край постамента и снесли памятник, стоявший у ворот города.

Генерал Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году.

Более 30 000 человек были убиты в гражданской войне в Испании 1936-1939 годов, когда националистические силы Франко победили республиканское правительство.

Затем он руководил режимом государственного террора и активной пропаганды через контролируемые СМИ и систему образования.

Лишь в 2007 году в Испании приняли Закон об исторической памяти, в котором была сделана попытка признать страдания жертв франкизма. В соответствии с этим законом символы диктатуры должны быть постепенно уничтожены.

Франко был похоронен в огромном мавзолее под названием “Долина павших”, недалеко от Мадрида, вместе с десятками тысяч людей, погибших в гражданской войне.

Мавзолей был частично построен политическими заключенными, которых режим Франко подвергал принудительному труду, и стал святыней для крайне правых.

В 2019 году останки генерала были перезахоронены в обычную могилу.