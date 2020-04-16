За последние сутки от коронавируса в Испании умер 551 человек. Всего жертвами инфекции стали 19130 человек.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Отмечается, что за сутки от коронавируса в Испании умер 551 человек. Общее количество погибших от болезни составляет 19 130 человек.

В Испании также подтверждено 182 816 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки зарегистрировали 5183 новых случая.

Кроме того, за последние сутки из больниц выписали почти 4000 человек. Общее количество тех, кто выздоровел составляет 74 797 человек.