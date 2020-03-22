В Италии более 99 % умерших вследствие заболевания коронавирусом COVID-19 имели также и другие проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.

Новое исследование, о котором идет речь, может дать представление о том, почему смертность в Италии выше, чем в других странах.

Так, эксперты из Рима исследовали данные по 18 % летальных исходов от COVID-19. Оказалось, что только у трех жертв (то есть у 0,8 %) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Почти половина умерших страдали как минимум от трех других заболеваний. А около четверти жертв вируса имели одно или два заболевания.

Треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, у более 75 % жертв наблюдалось высокое кровяное давление, еще примерно у 35 % был диабет.

Средний возраст умерших от вируса в Италии составляет 79,5 лет. По состоянию на 17 марта от COVID-19 в Италии скончались 17 человек младше 50 лет.

Все жертвы в возрасте до 40 лет были мужчинами с серьезными заболеваниями.