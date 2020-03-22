Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.
Новое исследование, о котором идет речь, может дать представление о том, почему смертность в Италии выше, чем в других странах.
Так, эксперты из Рима исследовали данные по 18 % летальных исходов от COVID-19. Оказалось, что только у трех жертв (то есть у 0,8 %) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.
Почти половина умерших страдали как минимум от трех других заболеваний. А около четверти жертв вируса имели одно или два заболевания.
Треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, у более 75 % жертв наблюдалось высокое кровяное давление, еще примерно у 35 % был диабет.
Средний возраст умерших от вируса в Италии составляет 79,5 лет. По состоянию на 17 марта от COVID-19 в Италии скончались 17 человек младше 50 лет.
Все жертвы в возрасте до 40 лет были мужчинами с серьезными заболеваниями.
- Ранее сообщалось, что в Италии рекордная смертность от коронавируса COVID-19. В стране погибли более 4 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом. По состоянию на вечер 20 марта в Италии зарегистрировано 37 860 случаев заболевания COVID-19. Более трети случаев (15 420) зафиксированы в области Ломбардия, что на севере страны.