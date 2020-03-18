Об этом сообщает агентство ANSA.
Указанную вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.
Проведение тестирования разрешили в министерстве здравоохранения Италии.
По словам главного исполнительного директора компании Луиджи Аурисиккио, это первый шаг на пути к вакцинации.
“Если результаты будут удовлетворительными, вакцина уже может быть испытана на людях осенью”, – сказал Аурисиккио.
Также сообщается, что для разработки вакцины велись без “внешнего финансирования”, но теперь ученым “необходимо сотрудничество учреждений и всех, кто может внести свой вклад”.
- Биофармацевтическая компания Medicago объявила об успешном производстве вирусоподобной частицы коронавируса, что является первым этапом создания вакцины.