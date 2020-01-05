В горном городке Лугато водитель авто не справился с управлением и на большой скорости влетел в группу туристов, в результате чего шесть человек погибли.

Об этом сообщает местное издание The Local.

В результате ДТП еще одиннадцать человек получили травмы. Сообщается, что 28-летний водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Так, группа из 17 человек стояла у своего туристического автобуса в 01:15 утра, проведя ночь в клубе. Из 11 раненых один был доставлен на вертолете в больницу в Инсбруке, Австрия, а остальные госпитализированы в больницы Италии.

Полиция еще не назвала имена жертв, так как не все туристы знали друг друга, а некоторые при себе не имели документов, удостоверяющих личность.

Стоит отметить, что Лутаго является популярным горнолыжным курортом в большинстве немецкоязычных регионов Южного Тироля.