В Италии в результате оползня в одном из пригородов Генуи, в коммуне Камольи часть кладбища сошла в море, в воде оказались более 200 гробов.

Об этом сообщает La Stampa.

К месту происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции и пожарные Рапалло: по предварительной информации, в результате обрушения пострадали две часовни, а более 200 гробов оказались в море. Группе рабочих, работавшей в этом районе, едва удалось спастись.

Причина оползня пока не установлена, однако предполагается, что обрушение могло быть вызвано эрозией почвы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб, пожарные и водолазы.

Тино Ревелло, муниципальный советник по общественным работам, объяснил что этот район находился под контролем и был оцеплен в течение нескольких дней, потому что из-под земли был слышен характерный хруст.

Возле места происшествия в ожидании официального объявления собрались обеспокоенные граждане, чьи родственники были погребены на кладбище.