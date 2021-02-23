Об этом сообщает La Stampa.
К месту происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции и пожарные Рапалло: по предварительной информации, в результате обрушения пострадали две часовни, а более 200 гробов оказались в море. Группе рабочих, работавшей в этом районе, едва удалось спастись.
Причина оползня пока не установлена, однако предполагается, что обрушение могло быть вызвано эрозией почвы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб, пожарные и водолазы.
Тино Ревелло, муниципальный советник по общественным работам, объяснил что этот район находился под контролем и был оцеплен в течение нескольких дней, потому что из-под земли был слышен характерный хруст.
Возле места происшествия в ожидании официального объявления собрались обеспокоенные граждане, чьи родственники были погребены на кладбище.
- Ранее сообщалось, что 30 декабря в норвежской коммуне Еррум недалеко от Осло произошел серьезный оползень, в результате чего были разрушены дома и пострадали люди.