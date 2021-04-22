В Італії, в містечку Катандзаро, співробітник лікарні 15 років не ходив на роботу, але все одно отримував зарплату.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Поліція повідомляє, що співробітнику лікарні Пульезе Чаччояк в Калабрійському місті Катандзаро і раніше виплачувалася щомісячна зарплата в розмірі 538 тис. євро, попри те, що він не приходив на роботу з 2005 року.

Зараз чоловікові 67 років, і йому пред’явлені звинувачення в зловживанні службовим становищем, підробці документів і вимаганні при обтяжувальних обставинах. Шість менеджерів також знаходяться під слідством за підозрою в причетності до його відсутності на роботі, яке широко поширене в державному секторі Італії.

В ході розслідування під кодовою назвою “Неповний робочий день” поліція зібрала свої докази зі звітів про відвідуваність і заробітну плату, а також з показань свідків колег. У 2005 році чоловік, як стверджується, погрожував директорці лікарні, щоб вона перешкодила подати дисциплінарний протокол за його прогули.

Потім директорка пішла на пенсію, і чоловік продовжував неухильно пропускати роботу, оскільки його явка ніколи не перевірялася ні новим директором, ні відділом кадрів.

У 2016 році уряд посилив закон проти робочого місця після того, як кілька гучних розслідувань показали, наскільки широко поширені прогули в державному секторі.

За інформацією італійського видання Corriere della Sera, чоловік значився в центрі пожежної безпеки лікарні. Кілька днів тому ще 57 співробітникам тієї ж лікарні пред’явили звинувачення за прогули. З’ясувалося, що вони або не були на роботі, або йшли після того, як відзначилися про прихід, ходили в супермаркет або бар, щоб пограти у відеопокер. 15 з них, в тому числі тих, хто обіймав керівні посади, відсторонили від виконання обов’язків.