В Італії 23-річній дівчині помилково вкололи відразу шість доз COVID-вакцини від Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera.

Це сталося в провінції Масса-Каррара – дівчина прийшла на вакцинацію, але медсестра помилково вколола їй повну ампулу, розраховану одразу на шість доз.

“Я дуже злякалася, тому що жодної інформації, яка описує подібні випадки, немає”, – розповіла італійка виданню.

Вона поскаржилася на головний біль, втому і болі в руці.

Зараз дівчина перебуває в лікарні під контролем лікарів, її стан в нормі. Вона також заявила, що не подаватиме до суду на медустанову.

“Точно ні. Я поговорила з мамою, і вона також згодна з відсутністю кримінальних звинувачень. Це речі, які можуть трапитися, всі помиляються, в цьому немає злого умислу. Я бачила це в очах медсестри, яка робила мені укол”, – сказала вона.

За словами лікарів, замість надмірного виробництва антитіл від передозування вакцини, вони можуть взагалі у неї не з’явитися.

“Здається, що занадто висока доза зводить нанівець будь-який ефект”, – повідомила вона.

Італійка додала, що у разі необхідності повторної вакцинації повторно, вона обов’язково це зробить, але тільки однією дозою.