Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) разрешает использовать вакцину AstraZeneca для профилактики заболевания COVID-19. Вакциной рекомендуют прививать лиц от 18-ти и до 55 лет.

Об этом сообщается на сайте Итальянского агентства по лекарственным средствам.

“Появление третьей вакцины представляет собой важный вклад в продолжающуюся кампанию вакцинации. У нас есть реальный дополнительный вариант борьбы с пандемией”, – сказал генеральный директор AIFA Никола Магрини.

Научно-техническая комиссия (CTS) Агентства, собравшаяся 30 января 2021 года, подтвердила оценку эффективности и благоприятного соотношения польза/риск вакцины.

Тем не менее итальянские медики указывают на более низкую эффективность вакцины AstraZeneca по сравнению с другими производителями.

Данные исследований вакцины AstraZeneca показывают неопределенность в оценке эффективности вакцины для людей старше 55 лет, поскольку эта возрастная группа (у которой, однако, наблюдалась хорошая реакция антител) была плохо представлена в исследованиях.

Окончательная оценка может быть дана только в конце клинических испытаний, поэтому итальянский регулятор предложил:

Предпочтительное использование вакцин с матричной РНК для пожилых людей.

Предпочтительное использование вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее Европейская комиссия разрешила использовать во всех странах Евросоюза вакцину против коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.