Об этом сообщается на сайте Итальянского агентства по лекарственным средствам.
“Появление третьей вакцины представляет собой важный вклад в продолжающуюся кампанию вакцинации. У нас есть реальный дополнительный вариант борьбы с пандемией”, – сказал генеральный директор AIFA Никола Магрини.
Научно-техническая комиссия (CTS) Агентства, собравшаяся 30 января 2021 года, подтвердила оценку эффективности и благоприятного соотношения польза/риск вакцины.
Тем не менее итальянские медики указывают на более низкую эффективность вакцины AstraZeneca по сравнению с другими производителями.
Данные исследований вакцины AstraZeneca показывают неопределенность в оценке эффективности вакцины для людей старше 55 лет, поскольку эта возрастная группа (у которой, однако, наблюдалась хорошая реакция антител) была плохо представлена в исследованиях.
Окончательная оценка может быть дана только в конце клинических испытаний, поэтому итальянский регулятор предложил:
Предпочтительное использование вакцин с матричной РНК для пожилых людей.
Предпочтительное использование вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.
Ранее Европейская комиссия разрешила использовать во всех странах Евросоюза вакцину против коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.
- В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Также ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.