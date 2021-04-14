Про це повідомляє агентство Reuters.

“Подивимося, як її [вакцину] найкраще використовувати. Ми могли б обговорити можливість резервування доз для людей старше 60 років, оскільки випадки тромбозу знову частіше зустрічаються у людей у ​​віці до 50”, – сказав в інтерв’ю газеті Il Corriere della Sera директор AIFA Нікола Магріні.