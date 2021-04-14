Про це повідомляє агентство Reuters.
“Подивимося, як її [вакцину] найкраще використовувати. Ми могли б обговорити можливість резервування доз для людей старше 60 років, оскільки випадки тромбозу знову частіше зустрічаються у людей у віці до 50”, – сказав в інтерв’ю газеті Il Corriere della Sera директор AIFA Нікола Магріні.
Нагадаємо, 12 березня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дозволила використання однодозової вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson.
- 10 квітня стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало перевірку вакцини проти коронавірусу від компанії Johnson&Johnson через рідкісні випадки тромбозу у щеплених людей.
- 13 квітня центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендували припинити використання в країні вакцини Johnson&Johnson проти COVID-19.