Об этом сообщает Bloomberg.
Такое предположение сделали в Еврокомиссии, отметив, что такой сценарий возможен в случае, если эпидемия коронавируса на территории этих стран затянется более чем на три месяца.
“Более продолжительная эпидемия может оказать непропорционально негативное влияние через факторы неопределенности и каналы финансового рынка”, – говорится в записке Европейской комиссии об экономическом воздействии.
Рецессия в указанных странах может оказать негативное влияние на финансовые рынки и ликвидность компаний. Крупные компании и предприятия вынуждены будут останавливать производство для борьбы с распространением инфекции.
В связи с этим в Еврокомиссии разработали четкий сценарий действий для министров финансов стран-членов ЕС, чтобы минимизировать возможные риски.
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- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.