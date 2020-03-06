Вспышка коронавируса на территории Европы может привести к рецессии в экономике таких стран, как Италия и Франция.

Об этом сообщает Bloomberg.

Такое предположение сделали в Еврокомиссии, отметив, что такой сценарий возможен в случае, если эпидемия коронавируса на территории этих стран затянется более чем на три месяца.

“Более продолжительная эпидемия может оказать непропорционально негативное влияние через факторы неопределенности и каналы финансового рынка”, – говорится в записке Европейской комиссии об экономическом воздействии.

Рецессия в указанных странах может оказать негативное влияние на финансовые рынки и ликвидность компаний. Крупные компании и предприятия вынуждены будут останавливать производство для борьбы с распространением инфекции.

В связи с этим в Еврокомиссии разработали четкий сценарий действий для министров финансов стран-членов ЕС, чтобы минимизировать возможные риски.