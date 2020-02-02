Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
“Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его”, – сказал Сперанца.
Он пояснил, что это “глобальное открытие”, которое будет доступно для всего международного сообщества.
Изолировать вирус удалось посредством того, что в указанной больнице находятся двое китайских туристов, зараженных коронавирусом.
После их госпитализации правительство Италии объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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