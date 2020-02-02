В больнице Спалланзани в Риме (Италия) медикам удалось изолировать коронавирус, что даст возможность более подробно его изучить и принять участие в разработке вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

“Коронавирус был изолирован в больнице Спалланзани в течение этих часов. Это означает, что есть больше возможностей изучить его, чтобы определить, что делать, чтобы ограничить его”, – сказал Сперанца.

Он пояснил, что это “глобальное открытие”, которое будет доступно для всего международного сообщества.

Изолировать вирус удалось посредством того, что в указанной больнице находятся двое китайских туристов, зараженных коронавирусом.

После их госпитализации правительство Италии объявило шестимесячную чрезвычайную ситуацию в связи с рисками для здоровья, связанными с коронавирусом из Китая.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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