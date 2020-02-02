Об этом сообщает DW.
В связи с обезвреживанием бомбы, 3,5 тысячи местных жителей пришлось эвакуировать, а движение транспорта – приостановить.
Бомба была на материковой части Венеции, и после того как ее извлекли, около 12:30 по местному времени, движение транспорта возобновили. Далее планируется ее обезвредить. Это произойдет в открытом море.
#BombaDay
✅Fase 1 completata
Può riprendere la circolazione nell’area di sicurezza. Le famiglie possono rientrare nelle case Ripristinati i trasporti pubblici di #ACTV
L’ordigno è affidato alla @ItalianNavy e @guardiacostiera per le operazioni di trasporto e brillamento in mare pic.twitter.com/VRhvVZuIkU
— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 2, 2020
Итальянские СМИ писали о том, что бомба была найдена возле промышленного порта в районе Маргера, недалеко от железнодорожных путей.
Когда именно бомба была сброшена на город, неизвестно.
Возможно, это американская бомба, так как именно во время Второй мировой войны Венеция в 1944 году подвергалась бомбардировке ВВС США.
- В начале декабря из центральной части Турина (Италия) экстренно эвакуировали более 10 тысяч человек по причине проведения работ с обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.