В Венеции (Италия) нашли бомбу времен Второй мировой войны, вес которой 220 кг. Продолжается операция по обезвреживанию.

Об этом сообщает DW.

В связи с обезвреживанием бомбы, 3,5 тысячи местных жителей пришлось эвакуировать, а движение транспорта – приостановить.

Бомба была на материковой части Венеции, и после того как ее извлекли, около 12:30 по местному времени, движение транспорта возобновили. Далее планируется ее обезвредить. Это произойдет в открытом море.

#BombaDay

✅Fase 1 completata

Può riprendere la circolazione nell’area di sicurezza. Le famiglie possono rientrare nelle case Ripristinati i trasporti pubblici di #ACTV

L’ordigno è affidato alla @ItalianNavy e @guardiacostiera per le operazioni di trasporto e brillamento in mare pic.twitter.com/VRhvVZuIkU — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) February 2, 2020

Итальянские СМИ писали о том, что бомба была найдена возле промышленного порта в районе Маргера, недалеко от железнодорожных путей.

Когда именно бомба была сброшена на город, неизвестно.

Возможно, это американская бомба, так как именно во время Второй мировой войны Венеция в 1944 году подвергалась бомбардировке ВВС США.