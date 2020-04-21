Об этом он написал в Facebook на личной странице.
Конте отметил, что открытие страны после карантина должно происходить по плану, чтобы в случае роста количества новых заражений после ослабления ограничений система здравоохранения смогла справиться с нагрузкой.
“Хотел бы я сказать: давайте все откроем заново. Сразу же. Прям с завтрашнего утра… Но такое решение было бы безответственным. Это поднимет кривую инфицирования бесконтрольно, и разрушит все усилия, которые мы прилагали до сих пор”, – написал он.
Он заявил, что осознает, каково моральное состояние граждан, которые находятся в условиях изоляции. При этом, он подчеркнул, что решение отменить карантин, на данном этапе, было бы безответственным.
Также он сообщил, что после отмены карантина в стране планируют изменить модель работы транспорта и бизнеса.
“В последующие дни мы тщательно будем прорабатывать план открытия, чтобы он отвечал интересам всей страны” – заявил Конте.
Пока что карантин в стране продлен до 3 мая.
До конца недели премьер-министр планирует сообщить о плане возможного выхода страны из карантина, проанализировав все детали. Возможно, первые ограничения будут отменены уже с 4 мая.
Стоит отметить, что в Италии зафиксировано более 181 тыс. случаев заражений коронавирусом, из которых 24 114 человек умерли.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире (более 22 000 погибших).
- Напомним, в начале марта в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.
- Позже Власти Италии закрыли на карантин всю страну.
- 11 апреля Правительство Италии решило продлить общенациональный карантин до 3 мая в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
- В Италии больных COVID-19 начали лечить плазмой крови выживших пациентов.