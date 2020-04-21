Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не планирует снимать карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавируса в стране, а также призвал итальянцев подождать с этим решением.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Конте отметил, что открытие страны после карантина должно происходить по плану, чтобы в случае роста количества новых заражений после ослабления ограничений система здравоохранения смогла справиться с нагрузкой.

“Хотел бы я сказать: давайте все откроем заново. Сразу же. Прям с завтрашнего утра… Но такое решение было бы безответственным. Это поднимет кривую инфицирования бесконтрольно, и разрушит все усилия, которые мы прилагали до сих пор”, – написал он.

Он заявил, что осознает, каково моральное состояние граждан, которые находятся в условиях изоляции. При этом, он подчеркнул, что решение отменить карантин, на данном этапе, было бы безответственным.

Также он сообщил, что после отмены карантина в стране планируют изменить модель работы транспорта и бизнеса.

“В последующие дни мы тщательно будем прорабатывать план открытия, чтобы он отвечал интересам всей страны” – заявил Конте.

Пока что карантин в стране продлен до 3 мая.

До конца недели премьер-министр планирует сообщить о плане возможного выхода страны из карантина, проанализировав все детали. Возможно, первые ограничения будут отменены уже с 4 мая.

Стоит отметить, что в Италии зафиксировано более 181 тыс. случаев заражений коронавирусом, из которых 24 114 человек умерли.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире (более 22 000 погибших).