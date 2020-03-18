В Италии местные полицейские оштрафовали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала стерильные маски на улице.

Об этом сообщает итальянское издание Milano Today.

Уточняется, что женщина была замечена в Милане 15-го марта 2020-го года.

По словам местного жителя, украинка несколько дней продавала медицинские маски около местного супермаркета.

“Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что украинка признала, что продавала маски. Она была оштрафована за торговлю в общественных местах без разрешения, а также за невыполнения указа правительства оставаться дома.

При этом не указывается, на какую сумму была оштрафована гражданка Украины.

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.

Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.