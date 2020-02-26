В Италии от китайского атипичного коронавируса умерли уже 12 людей.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa.

Уточняется, что от вируса умер мужчина в возрасте 70 лет в округе Эмилия-Романья. Пациент проживал в регионе Ломбардия, где в данный момент находится эпицентр китайского коронавируса в Европе.

По информации медиков, в прошлом мужчина имел серьезные проблемы со здоровьем.

При этом также сообщается, что в Ломбардии коронавирус был обнаружен у четырех несовершеннолетних, среди которых 4-летняя девочка.

В целом на данный момент в Италии зафиксировано 374 случая коронавируса. Из них 258 случаев – в Ломбардии, а 71 случай – в регионе Венето.

Отмечается, что гражданин Китая, который был госпитализирован в Риме в январе, уже выздоровел и находится в хорошем состоянии.

Напомним, что от коронавируса умер первый гражданин Франции.