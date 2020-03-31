В Италии с начала пандемии коронавируса в результате заражения COVID-19 умерли около 10 % пациентов, это 11,5 тысяч граждан.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.

В целом, количество случаев заражения в Италии фиксируется на отметке 101 тысяча 739.

Из них около 10 % случаев – летальные. То есть в результате заболевания коронавирусом умерли 11 тысяч 591 пациент.

Уровень выздоровления в стране пока не высокий. 14 тысяч 620 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.

В целом, Италия на втором месте среди общего зачета стран, где есть случаи заражения коронавирусом. Лидирует в рейтинге остаются США. Там около 165 тысяч случаев заболевания.