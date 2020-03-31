Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.
В целом, количество случаев заражения в Италии фиксируется на отметке 101 тысяча 739.
Из них около 10 % случаев – летальные. То есть в результате заболевания коронавирусом умерли 11 тысяч 591 пациент.
Уровень выздоровления в стране пока не высокий. 14 тысяч 620 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц.
В целом, Италия на втором месте среди общего зачета стран, где есть случаи заражения коронавирусом. Лидирует в рейтинге остаются США. Там около 165 тысяч случаев заболевания.
- 28 марта в Италии вследствие заражения коронавирусом COVID-19 погибли уже более 10 тысяч человек.
- 27 марта в Италии установлен новый суточный рекорд смертности от COVID-19 — скончались почти 1 тысяча человек.