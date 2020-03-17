В Италии отменили коммунальные платежи на время карантина — фейк

В Сети начали распространять фейк о том, что якобы в Италии на время карантина из-за COVID-19 отменили уплату коммунальных платежей.

Информацию проанализировал проект “По ту сторону новостей”.

Так некоторые пользователи соцсети начали распространять информацию о том, что на время карантина в Италии отменили плату за жилье, коммунальные услуги, а также отсрочили выплату кредитов.

Авторы проекта выяснили, что эта информация не соответствует действительности.

“Нас вчера засыпали сообщениями с просьбой проверить, действительно ли в Италии отменили все коммунальные платежи в период карантина. Нет, друзья. Это ложь. Так же ложь об отмене оплаты за жилье. А по кредитам — манипуляция”, — отметили они.

На самом же деле 16 марта правительство во главе с премьер-министром страны Джузеппе Конте провели внеочередное заседание, на котором ввели большое количество льгот для населения и бизнеса, которые пострадали из-за карантина. Документ с полным перечнем льгот опубликован на сайте правительства.

Так, правительство решило возместить по 600 евро 5 млн сезонных работников и самозанятым лиц. Также самозанятым работникам, фрилансерам и физическим лицам-предпринимателям гарантируют содействие в получении займа.

Увольнение сотрудников заморожено на 60 дней (начиная с 23 февраля). Чтобы поддержать трудоспособных родителей из-за прекращения работы школ предусмотрена возможность взять оплачиваемый отпуск до 15 дней с сохранением 50% оплаты труда. Этот отпуск могут использовать по очереди родители, чтобы ухаживать за детьми.

Предпринимателям, оборот бизнеса которых менее 2 млн евро, все налоговые сроки перенесли на конец мая.

Врачам, медсестрам, лаборантам, радиологам, социальным и медицинским работников, а также правоохранителям выплатят премии до 1 тысяч евро. Медицинские работники и те специалисты, которые работают во время карантина и воспитывают детей в возрасте до 12 лет, могут требовать оплачиваемого отпуска для родителей или компенсацию оплаты няни (600 евро).

Также для тех, кто взял ипотеку впервые, но оказался в беде, предусмотрели возможность приостановить ипотечный платеж на период карантина.

Однако об указанных авторами поста льготах речи не идет.