Сегодня в Италии начали вакцинировать население против COVID-19. Первые прививки получили трое медиков из римской больницы Спалланцани.

Об этом сообщает агентство Reuters.

“Это начало конца, и я надеюсь стать первой из более чем 60 миллионов итальянцев”, – сказала 29-летняя медсестра Клаудия Аливернини, которая в числе первых получила вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech.

В четверг в Италии было зарегистрировано более 2 миллионов случаев заражения COVID-19. При этом в стране зафиксировано 70 909 смертельных случаев, что является самым высоким показателем в Европе и пятым по величине в мире.

Для итальянцев вакцина будет бесплатной, а медицинские работники и пожилые люди будут первыми, кому ее сделают.

Венгрия и Словакия начали прививать население в субботу. Сегодня же к массовой вакцинации присоединились все страны-члены Евросоюза.

В Италию доставили около 9750 доз, и еще 470 000 доз должны поступить со следующей недели.

На городских площадях по всей Италиии появятся временные медицинские павильоны, работающие на солнечной энергии, которые будут выглядеть как пятилепестковые цветы примулы, символ весны.

Медицинские работники на северо-востоке Германии решили не ждать воскресенья и начали иммунизацию пожилых жителей дома престарелых в Хальберштадте.

Государственное информационное агентство сообщает, что в Венгрии первым получателем вакцины стал врач центральной больницы Дель-Пешт.