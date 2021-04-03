Covid-19 Украина

обновлено 03.04.2021 в 11:02

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В Италии начался пасхальный локдаун

С субботы, 3 апреля, в Италии начал действовать строгий трехдневный локдаун, введенный для предотвращения всплеска новых случаев заболевания COVID-19 на Пасху.

Суббота, 3 апреля 2021, 12:25

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Все регионы страны сейчас находятся в “красной зоне” с самыми жесткими ограничениями, поскольку страна борется с третьей волной эпидемии коронавируса.

Передвижения с некритической целью запрещены, но людям позволили разделить пасхальную трапезу дома с двумя взрослыми из других домохозяйств. Все второстепенные магазины закрыты, а в кафе и ресторанах действует услуга “только на вынос”.

При этом, церкви остаются открытыми, но прихожан призывают посещать службы исключительно в их собственных регионах.

Кроме того, второй год подряд Папа Франциск будет провозглашать свое пасхальное послание к пустой площади Святого Петра.

После праздничных выходных различные регионы будут оставаться в ограничениях либо в “оранжевой зоны”, либо “красной” до конца месяца.

В общей сложности в Италии более 110 328 человек умерли от коронавируса, всего в стране было зарегистрировано 3,6 миллиона подтвержденных инфекций.

Теги: Великдень, Италия, карантин, Коронавирус, локдаун

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