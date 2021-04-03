В Италии начался пасхальный локдаун

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Все регионы страны сейчас находятся в “красной зоне” с самыми жесткими ограничениями, поскольку страна борется с третьей волной эпидемии коронавируса.
Передвижения с некритической целью запрещены, но людям позволили разделить пасхальную трапезу дома с двумя взрослыми из других домохозяйств. Все второстепенные магазины закрыты, а в кафе и ресторанах действует услуга “только на вынос”.
При этом, церкви остаются открытыми, но прихожан призывают посещать службы исключительно в их собственных регионах.
Кроме того, второй год подряд Папа Франциск будет провозглашать свое пасхальное послание к пустой площади Святого Петра.
После праздничных выходных различные регионы будут оставаться в ограничениях либо в “оранжевой зоны”, либо “красной” до конца месяца.
В общей сложности в Италии более 110 328 человек умерли от коронавируса, всего в стране было зарегистрировано 3,6 миллиона подтвержденных инфекций.
- В четверг, 18 марта, Италия впервые отметила национальный День памяти жертв пандемии.
- Италия выбрала именно 18 марта, поскольку в прошлом году в этот день армию впервые привлекли для вывоза гробов из переполненного крематория Бергамо. В тот же день умерло больше всего людей за первые месяцы пандемии — 475.