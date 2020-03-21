В Италии рекордная смертность от коронавируса COVID-19. В стране погибли более 4 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.

Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 20 марта в Италии зарегистрировано 37 860 случаев заболевания COVID-19. Более трети случаев (15 420) зафиксированы в области Ломбардия, что на севере страны.

Только 5129 пациентов с COVID-19 в Италии уже выздоровели. При этом за последние сутки количество погибших значительно увеличилось и достигло новой рекордной отметки — зафиксировано 627 летальных случаев.

Читайте также: Почему Европа пострадала от пандемии коронавируса сильнее чем Китай

Всего с начала вспышки в Италии от коронавируса погибли 4 032. Еще 18 марта количество погибших не превышало 3 тысяч.

В то же время в Китае, где атипичный коронавирус был зафиксирован впервые, с начала пандемии зафиксировано только 3 253 летальных случая. Из них 8 человек умерли в течение последних суток. Количество выздоровевших пациентов в Китае уже превысило 71 тысячу. А несколькими днями ранее в эпицентре вспышки COVID-19 — провинции Хубєй — не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В связи с тем, что в Китае динамика заражений коронавирусной инфекцией снижается с каждым днем, в стране могут отменить карантин уже в конце месяца.

Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.