Правительство Италии анонсировало новые карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Новые ограничения коснутся работы ресторанов, баров, бассейнов и кинотеатров. Их работу ограничат до 6 вечера.

Жителям Италии рекомендуют ограничить социальные контакты и не уезжать далеко от дома.

В Италии уже ввели ночной комендантский час в регионах с наиболее высоким уровнем заражения COVID-19.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что хочет избежать повторения полной локдауна, как это было в начале 2020 года. Для этого со вспышками COVID-19 планируют бороться локально. По его словам, предстоящие недели будут очень трудными и нельзя “ослаблять бдительность”.

Ранее данные МОЗ Италии показали, что за сутки в стране 19644 новых случая заражения COVID-19. 151 человек умерли. Заболеваемость резко возросла в таких регионах, как Ломбардия, Милан, Кампания и Лацио.

23 октября обнаружили 19143 случая, 22 октября – 16 078, 21 октября – 15 199.

Сообщается, что 24 октября сделали еще 177 669 тестов. Возросло количество летальных случаев – за эти сутки умер 151 человек.

Более тысячи случаев коронавируса в сутки зафиксировали в Пьемонте (1548), Кампании (1718), Венето (1,729), Лацио (1687), Тоскане (1526), ​​Эмилии Романьи (1180), Лигурии (1035).

В Ломбардии, где был эпицентр коронавируса в начале эпидемии, сейчас 4956 новых случаев в сутки.

Всего в стране заразились 504 509, выздоровели 264117, погибли 37 210 человек.