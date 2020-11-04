В Италии из-за роста заболеваемости COVID-19 с 5 ноября вводят комендантский час и частично ограничивают передвижение по стране.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Джузеппе Конте, сообщает ANSA.

Теперь гражданам будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 5:00 без уважительной причины.

Также закроются выставки и музеи, торговые центры не будут работать только по выходным и праздникам. Бары и рестораны будут закрываться в 18:00.

Старшеклассников и студентов переведут на дистанционное обучение, а наполняемость транспорта ограничат до 50%.

В регионах, которые внесли в “оранжевую зону”, ограничивают въезд-выезд – за исключением случаев крайней необходимости.

Кроме того, ограничен выезд из муниципалитетов.

Самые жесткие ограничения в “красной зоне” – там закрывают непродуктовые магазины (кроме аптек и газетных киосков), приостанавливают спортивные события. Тем не менее там не будут закрывать парикмахерские, детские сады и начальные школы.

Выходить на прогулки можно, но в маске и недалеко от дома. Занятия спортом разрешены только в одиночку.