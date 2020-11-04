Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Джузеппе Конте, сообщает ANSA.
Теперь гражданам будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 5:00 без уважительной причины.
Также закроются выставки и музеи, торговые центры не будут работать только по выходным и праздникам. Бары и рестораны будут закрываться в 18:00.
Старшеклассников и студентов переведут на дистанционное обучение, а наполняемость транспорта ограничат до 50%.
В регионах, которые внесли в “оранжевую зону”, ограничивают въезд-выезд – за исключением случаев крайней необходимости.
Кроме того, ограничен выезд из муниципалитетов.
Самые жесткие ограничения в “красной зоне” – там закрывают непродуктовые магазины (кроме аптек и газетных киосков), приостанавливают спортивные события. Тем не менее там не будут закрывать парикмахерские, детские сады и начальные школы.
Выходить на прогулки можно, но в маске и недалеко от дома. Занятия спортом разрешены только в одиночку.
- 25 октября правительство Италии анонсировало новые карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- С 3 ноября в Австрии вступили в силу жесткие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса.
- В Португалии решили запретить поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней.
- В Бельгии снова вводят жесткие карантинные меры в связи с ростом количества случаев коронавируса COVID-19, госпитализации и смертей. Так, во второй половине октября в Бельгии было зарегистрировано в среднем 1600 новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей, более чем в два раза больше, чем во Франции. В Бельгии также наблюдается один из самых высоких показателей смертности в Европе.
- В Греции на месяц закрыли рестораны и бары в густонаселенных районах страны, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса COVID-19.