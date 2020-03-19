В конце февраля итальянские власти все еще призывали туристов посетить Милан, несмотря на первые летальные случаи из-за коронавируса COVID-19 в стране.

Соответствующий промо-ролик тогда разместил в социальных сетях министр по европейским делам Италии Винченцо Амендола.

Как писало издание The Telegraph, таким образом власти пытались привлечь туристов в Милан – до недавнего времени процветающий туристический мегаполис – на фоне паники, вызванной вспышкой коронавируса. “Мы защищаем нашу страну. Мы защищаем имидж Италии”, – подписал Амендола рекламный ролик.

Видео запустило кампанию в социальных сетях #milannonsiferma (“Милан не останавливается”). Таким образом власти хотели преодолеть резкий спад туризма.

Кампания в социальных сетях последовала за высказыванием премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который выразил мнение, что “нужно прекратить панику”. А представители гостиничного бизнеса заявляли, что международная паника “ставит туристический сектор Италии на колени, когда все не так серьезно”.

Milano non si ferma Proteggiamo il nostro Paese. Difendiamo l’immagine dell’Italia.

Enzo Amendola Опубліковано Deputati PD Четвер, 27 лютого 2020 р.

Стоит отметить, что в тот момент на севере Италии, в том числе в регионе Ломбардия, где находится Милан, уже были зафиксированы первые смерти от коронавируса COVID-19 и сотни зараженных. Так, промо-ролик вышел 27 февраля.

Первая смерть от коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля. Тогда скончался 78-летний итальянец в регионе Венето. Таким образом, вирус впервые унес жизнь гражданина страны Европейского Союза.

По состоянию на 22 февраля сообщалось уже о втором смертельном случае: умерла 77-летняя женщина, проживавшая в 50 км к югу от Милана. В тот момент сообщалось о как минимум 51 заболевшем в северных регионах страны (в Ломбардии и Венето).

По состоянию на 24 февраля стало известно о смерти 12 человек от коронавируса (в том числе в Ломбардии) и инфицировании более 370.

По состоянию на 18 марта в Италии количество погибших от коронавируса за 24 часа увеличилось на рекордные 475 человек. Как сообщает The Local, это самый высокий показатель смертности с момента вспышки в стране.

Согласно последним данным, в Италии из-за коронавируса скончались 2978 человек, а число заражений достигло 35 713 человек.