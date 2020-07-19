Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Задержание преступников произошло 15 июля.

Сотрудники Итальянского корпуса карабинеров и его специализированного подразделения по борьбе с контрафактной продукцией арестовали 44 подозреваемых и заморозили преступные активы.

Преступному синдикату принадлежали 50 квартир, восемь коммерческих помещений, две фермы, 10 компаний, работающих в различных секторах, 12 транспортных средств, одна яхта и 22 банковских счета – все с приблизительной общей стоимостью примерно 8 миллионов евро.

Фото: Europol

Работа по поимке фальшивомонетчиков начала в октябре 2017 года после того, как в итальянском городе Беневенто изъяли банкноты на сумму 50 евро.

Экспертиза банкнот подтвердила, что подделки были изготовлены с использованием сложных методов печати, что требует как высокого уровня технической экспертизы, так и хорошего качества оборудования и сырья. Фальшивомонетчики имитировали все основные защитные признаки подлинных банкнот евро.

Считается, что за эти годы преступная сеть произвела и распространила более трех миллионов поддельных банкнот общей номинальной стоимостью более 233 миллионов евро, что составляет четверть всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении с момента введения евро. Эта сеть вполне может быть крупнейшей, которую удалось разоблачить с первых дней существования евро.

Главарь преступной организации занимается фальсификацией валюты уже более 20 лет. Он не только создал целую сеть, отвечающую за производство поддельных евро и других валют, но и организовал их распространение на европейском рынке.

В феврале 2018 года в Неаполе было изъято почти 450 000 поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро общей номинальной стоимостью 41 миллион евро, обнаруженных в бочках.