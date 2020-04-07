Италия, которая является эпицентром вспышки коронавируса на континенте, начала планировать снятие карантина, так как в стране снижаются случаи инфицирования и смертность от коронавируса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ряд фирм и компаний могут открыться в середине апреля.

Агробизнес и сектор здравоохранения Италии, а также компании по производству механического оборудования, связанные с этими отраслями, могут получить разрешение на возобновление работы.

Если смертность от COVID-19 будет продолжать падать, что в начале мае уже будет действовать меньше социальных ограничений – некоторые магазины вновь откроются, а вот бары и рестораны все еще нельзя будет посещать. Правила социального дистанцирования также останутся.

Последнее постановление правительства премьер-министра Джузеппе Конте установило, что карантин будет действовать до 13 апреля, но, скорее всего, его пересмотрят.

“В зависимости от того, как будет дальше развивается инфекция, начало мая может стать временем, когда люди смогут выходить на улицу. Но мы должны придерживаться правил социального дистанцирования”, – сказал Фабрицио Преглиаско, вирусолог из Миланского университета.

Во вторник, 7 апреля, итальянская Ассоциация врачей заявила, что от коронавируса умерло 94 врача. Умерло также 26 медсестер, сообщает телеканал CNN.

По данным Итальянского института здравоохранения, по состоянию на понедельник общее число работников здравоохранения, инфицированных коронавирусом, составляет 12 681 человек.