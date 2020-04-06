В Италии зафиксировали самый низкий за последние недели суточный показатель смертности от коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

В воскресенье, 5 апреля, в Италии суточный показатель смертности был самым низким за последние две с половиной недели. Так в течение ночи 4 апреля — дня 5 апреля погибли 525 человек.

В то же время в течение последних двух недель показатель смертности за сутки варьировался от 601 до 889. 27 марта наблюдался резкий скачок смертности — за сутки погибли рекордные 969 человек. В среднем ежедневно умирали порядка 729 человек.

Общее количество погибших пациентов с положительным тестом на COVID-19 за время эпидемии в стране достигло 16 523 человек. Среди них в течение минувших суток погибли 636 человек.

Общее количество пациентов с COVID-19 в Италии сегодня — 132 547 человек. Почти 23 тысячи человек выздоровели, еще 93 тысячи продолжают лечение.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, Италия является третьей наиболее пострадавшей от COVID-19 страной мира после США (352,5 тысячи случаев заражения) и Испании (135 тысяч случаев). По количеству смертей Италия на первом месте. Следом идут Испания (13,2 тысяч летальных случаев) и Франция (8,9 тысяч летальных случаев).