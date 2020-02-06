На севере Италии сошел с рельсов высокоскоростной пассажирский поезд, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в районе города Лоди. Оба погибшие – машинисты состава. У двух человек, один из которых уборщик поезда, серьезные, но не угрожающие жизни травмы.

В общей сложности были травмированы 27 пассажиров.

Поезд Frecciarossa следовал из Милана в южный город Салерно со скоростью почти 300 км/ч, сообщает британское агентство ВВС.

Движение на скоростном железнодорожном маршруте Милан-Болонья было приостановлено из-за крушения. Поезда были направлены по другим веткам.

Причины крушения выясняются. В качестве одной из них рассматривается человеческая ошибка. Также известно, что на данном участке железнодорожных путей за два часа до крушения проходили ремонтные работы.