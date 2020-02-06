Об этом сообщает агентство Associated Press.
Инцидент произошел в районе города Лоди. Оба погибшие – машинисты состава. У двух человек, один из которых уборщик поезда, серьезные, но не угрожающие жизни травмы.
В общей сложности были травмированы 27 пассажиров.
Поезд Frecciarossa следовал из Милана в южный город Салерно со скоростью почти 300 км/ч, сообщает британское агентство ВВС.
Движение на скоростном железнодорожном маршруте Милан-Болонья было приостановлено из-за крушения. Поезда были направлены по другим веткам.
Причины крушения выясняются. В качестве одной из них рассматривается человеческая ошибка. Также известно, что на данном участке железнодорожных путей за два часа до крушения проходили ремонтные работы.
- В декабре прошлого года в результате столкновения поездов в Румынии пострадали 11 человек.
- В сентябре в Японии на железнодорожном переезде столкнулись поезд и грузовик, в результате чего пострадали не менее 30 человек.