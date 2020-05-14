Итальянские инженеры тестируют "умный" шлем для аэропортов, чтобы замерять температуру тела пассажиров.

Об этом сообщает британское издание Independent.

“Инженеры в аэропорту тестируют “умный” шлем для замера температуры у пассажиров и выявления у них коронавируса”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что в шлеме сотрудники аэропорта смогут передвигаться по территории и сканировать каждого пассажира инфракрасным сканером, который встроен в шлем.

При этом пассажиры с повышенной температурой будут показаны красным цветом. Отмечается, что в таком случае человека предполагается не допускать на авиарейс.

В данный момент “умный” шлем проходит тестирование в римском аэропорту Фьюмичино. В Италии планируют увеличить количество полетов с июня 2020 года.