Об этом сообщает британское издание Independent.
“Инженеры в аэропорту тестируют “умный” шлем для замера температуры у пассажиров и выявления у них коронавируса”, – сказано в сообщении.
Сообщается, что в шлеме сотрудники аэропорта смогут передвигаться по территории и сканировать каждого пассажира инфракрасным сканером, который встроен в шлем.
При этом пассажиры с повышенной температурой будут показаны красным цветом. Отмечается, что в таком случае человека предполагается не допускать на авиарейс.
В данный момент “умный” шлем проходит тестирование в римском аэропорту Фьюмичино. В Италии планируют увеличить количество полетов с июня 2020 года.
- В Италии уже через несколько дней откроют рестораны, бары, парикмахерские и салоны красоты.