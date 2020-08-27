Об этом сообщает издание The Local.

В середине августа в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, который может быть связан с проведением вечеринок, власти Италии распорядились закрыть на три недели все танцевальные площадки в стране. Также в ночное время (с 18 до 06 часов) граждан обязали носить маски во всех публичных местах. Не соблюдать это правило разрешено детям в возрасте до шести лет или людям с ограниченными возможностями, мешающими его выполнять.

За соблюдением правил следят правоохранители. Они проводят разъяснительную работу на улицах страны, а также выписывают штрафы нарушителям. Первый штраф за нарушение правила был выписан 24 августа, нарушителя оштрафовали на 400 евро. Ежедневно полиция выписывает в среднем по 10 штрафов.

На фоне этого участились случаи нападений на офицеров со стороны граждан, которые отказываются соблюдать правила.

В частности, во вторник, 25 августа, 22-летний итальянец напал на полицейских у фонтана Треви в Риме, в результате чего один сломал руку, а двое других получили легкие травмы. Этому человеку предъявлены обвинения в сопротивлении аресту и нанесении телесных повреждений должностному лицу.

В воскресенье, 23 августа, двое полицейских в другой части Рима получили травмы после нападения группы молодых людей, с которыми полиция говорила о ношении масок. По факту происшествия трем людям в возрасте 20-25 лет были предъявлены обвинения.

Также несколькими днями ранее нападение на патрульных произошло в городе Масса.

Правоохранители выражают обеспокоенность в связи с происходящим.

“Меня очень беспокоит атмосфера нетерпимости к работе полиции в последнее время в различных итальянских городах. Сотрудники правоохранительных органов работают каждый день, чтобы защищать конституционные права и безопасность граждан. Возможно, настало время для всех восстановить уважение к институтам и тем, кто их представляет”, — сказал глава итальянской полиции Франко Габриэлли.