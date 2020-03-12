Власти Италии решили ужесточить карантинные меры из-за вспышки коронавируса COVID-19. Так, принято решение закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Об этом сообщает издание The Local.

О введении новых ограничений объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что страна должна “сделать еще один шаг”, закрыв все магазины и заведения, за исключением продовольственных магазинов, аптек и других магазинов, торгующих “необходимыми” товарами, сообщает агентство Associated Press.

Под закрытие подпадают кофейные бары – важная часть досуга итальянцев, а также рестораны. Последним разрешено осуществлять доставку на дом.

“Мы закроем магазины, бары, пабы и рестораны. Доставка на дом разрешена”, – объявил он в своем телевизионном обращении.

Крупные предприятия, например, фабрики, могут продолжать работу до тех пор, пока принимают “соответствующие меры безопасности для предотвращения заражения”.

Ограничения на передвижение общественного транспорта пока не вводятся.

Конте призвал людей по возможности оставаться дома и выходить разве что за продуктами и предметами первой необходимости. Он также заверил, что паниковать и скупать продукты не нужно, так как продовольственные магазины будут работать.

Ужесточение карантинных мер происходит на фоне роста количества жертв коронавируса в Италии. Так, всего за сутки в стране скончались почти 200 человек. Общее количество умерших от вируса в Италии по состоянию на вечер 11 марта составило 827 человек, информирует ANSA.

Кроме того, в течение суток количество заражений в Италии выросло более чем на 2 тысячи случаев и составляет 10590. Количество случаев выздоровления составляет 1045.

Общее число случаев заболевания в Италии, включая умерших, выздоровевших и инфицированных, возросло до 12 462 человек. Подавляющее большинство смертей зафиксировано в северных регионах Италии.