Щонайменше дев'ять людей загинули і двоє отримали травми в результаті падіння кабіни на канатній дорозі біля озера Маджоре, що в регіоні П'ємонт.

Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

За даними місцевої служби екстреної допомоги, двома травмованими є діти п’яти на дев’яти років, їх госпіталізували до туринської лікарні Regina Margherita.

На місці аварії альпійська рятувальна і спелеологічна команди все ще працюють разом з пожежною бригадою і карабінерами.

Polizia di Stato

В кабіні канатної дороги Стреза-Моттароне знаходилося 11 людей.

Поки не повідомляється про точну причину аварії, та за попередніми даними міг обірватися канат у 300 метрах від вершини гори, де знаходиться точка прибуття.

Канатну дорогу запустили 24 квітня після простою в локдаун.