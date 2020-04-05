В Италии в закрытых группах в Facebook призывают население к массовым протестам и сообщать адреса магазинов, которые можно легко ограбить.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Италия уже четыре недели в общенациональном карантине, и его должны были снять в пятницу, 3 апреля, но теперь продлили на период после Пасхи – 12 апреля.

Общенациональная изоляция привела к ухудшению криминогенной обстановки.

Например, в южных регионах базируются преступные синдикаты, а еще там высокий уровень безработицы – до 50% для лиц в возрасте до 24 лет, и около 20% для взрослых, согласно данным Национального статистического института Италии (ISTAT). Огромная часть южного населения работает в “черной экономике” и поэтому они не могут по закону претендовать на пособие по безработице.

Во многих продуктовых магазинах коробки с продуктами выгружаются в присутствии охраны.

В супермаркете Lidl в Палермо на острове Сицилия около 20 посетителей набрали полные тележки еды и отказались платить.

Мэр Палермо Леолука Орландо предупреждает, что в закрытых группах в Facebook, одна из таких – “Национальная революция”, призывают население к массовым протестам на улицах и делится информацией о магазинах, которые можно легко ограбить.

“Мафия разжигает огонь. Мы должны подавить это, прежде чем оно приведет к насилию”, – сказал он CNN, после того как он написал о своих страхах в своем блоге.

Прокурор по борьбе с мафией Федерико Де Рахо сказал CNN, что эти группы пропагандируют насилие против властей и поощряют недовольных жителей, особенно мелких преступников, организовываться, чтобы устраивать грабежи и наносить другой ущерб. Он говорит, что когда ситуация в стране в конечном итоге выйдет из-под контроля, там будут одни преступные группировки.

“Если государство не будет подерживать экономику в данное время, у предприятий не будет другого выбора, кроме как обратиться за помощью туда, где они смогут ее получить. И мафия будет готова вкладывать деньги”, – сказал Федерико Де Рахо.