Посольство Украины в Италии отреагировало на высказывание ведущего итальянского общественного вещателя RAI, который назвал Украину "малой Россией".

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

“В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу “L’Eredita” на канале “RAI” (26 января с.г.), что “Малая Россия – это второе название Украины”, руководство телерадиокомпании было немедленно поставлено в известность о твердой позиции посольства, которое считает необходимым откорректировать такие действия “, – говорится в публикации.

В украинском посольстве отметили, что учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства.

В письме говорится, что термин “малая Россия” употреблялся еще в период царизма к захваченным Россией территориям, а сейчас используется российской пропагандой, чтобы оправдать аннексию Крыма.

“Маленькая Россия” или “малый брат” – это термины, которые используются российской пропагандой для дискредитации Украины и оправдания агрессии России против нашей страны. Название “малая Россия” россияне присвоили украинским землям, завоеванным во время правления царя. В прошлом ни вся территория Украины, ни все земли, населенные украинцами, никогда не назывались “Малой Россией”, – говорится в письме.

В посольстве отметили, что использование термина является оскорбительным по отношению к Украине и нуждается в исправлении.