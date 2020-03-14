В Италии от коронавируса умерла 66-летняя украинка

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
“В итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким”, – говорится в сообщении.
Сьогодні в італійській провінції Брешіа померла українка, в якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам та близьким. pic.twitter.com/50j6d7p7xX
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 13, 2020
О смерти Малышевой также сообщила ее племянница Ольга Батюк и активистка украинской общины в Италии Оксана Федькив.
По информации Федькив, женщина официально (со всеми надлежащими документами) работала в городе Ровато провинции Брешия. Несколько дней назад она была госпитализирована в очень тяжелом состоянии в одну из больниц Кьяры.
В четверг, 12 марта, диагноз подтвердили лабораторно, женщине оказывали соответствующее лечение. Однако, спасти ее не удалось.
- За сутки на территории Италии количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 5,2 тысяч человек. 439 заболевших умерли, еще 394 – полностью вылечились.