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В Италии от коронавируса умерла 66-летняя украинка

В Италии 13 марта от коронавируса Covid-19 умерла 66-летняя украинка Раиса Малышева, которая там работала.

Суббота, 14 марта 2020, 13:51

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

“В итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким”, – говорится в сообщении.

О смерти Малышевой также сообщила ее племянница Ольга Батюк и активистка украинской общины в Италии Оксана Федькив.

По информации Федькив, женщина официально (со всеми надлежащими документами) работала в городе Ровато провинции Брешия. Несколько дней назад она была госпитализирована в очень тяжелом состоянии в одну из больниц Кьяры.

В четверг, 12 марта, диагноз подтвердили лабораторно, женщине оказывали соответствующее лечение. Однако, спасти ее не удалось.

  • За сутки на территории Италии количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 5,2 тысяч человек. 439 заболевших умерли, еще 394 – полностью вылечились.
Теги: Италия, коронавирус, смерть

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