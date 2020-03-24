В Италии выписали из больницы 38-летнего жителя города Кодоньо, так называемого пациента №1, с которого началась вспышка коронавируса в Ломбардии.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

38-летнего мужчину из Кодоньо, который был так называемым пациентом №1 в Италии, в понедельник выписали из больницы Сан-Матео в Павии.

Мужчина попал в больницу Кодоньо 19 февраля. А уже 21-22 февраля его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в больницу Павии.

9 марта пациент снова начал дышать самостоятельно.

“Мне повезло, оставайтесь дома … От этой болезни возможно выздороветь … Опять самостоятельно дышать – это самая прекрасная вещь в мире”, – сказал он в своем видеообращении в Facebook.