Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
38-летнего мужчину из Кодоньо, который был так называемым пациентом №1 в Италии, в понедельник выписали из больницы Сан-Матео в Павии.
Мужчина попал в больницу Кодоньо 19 февраля. А уже 21-22 февраля его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в больницу Павии.
9 марта пациент снова начал дышать самостоятельно.
“Мне повезло, оставайтесь дома … От этой болезни возможно выздороветь … Опять самостоятельно дышать – это самая прекрасная вещь в мире”, – сказал он в своем видеообращении в Facebook.
- В Италии за прошедшие сутки, 23 марта, от коронавируса умер 601 человек.
- Ранее премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. На всей территории страны будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Строгий карантин и запрет на передвижение без веской причины действует в Италии с 10 марта. Закрыты учебные заведения, рестораны, бары, спортивные клубы и бассейны. Меры по контролю за соблюдением карантина ужесточаются. На 75% сокращена работа общественного транспорта, ограничено железнодорожное сообщение.
- В Италии 99% жертв коронавируса страдали другими серьезными заболеваниями.
- Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 382 108 человек, умерло – 16 574.
- В ВОЗ заявили, что темпы распространения пандемии коронавируса COVID-19 по всему миру ускоряются.