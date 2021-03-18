Об этом сообщает издание “The Local Italy”.

Премьер-министр страны Марио Драги в этот день отправился в Бергамо — северную провинцию, которая год назад стала первым эпицентром распространения вируса в Европе.

К первому Дню памяти жертв пандемии возле главной больницы Бергамо открыли мемориальный парк. В нем планируют высадить 850 деревьев. Первое из них посадил Драги под жалобные звуки трубы.

Италия выбрала именно 18 марта, поскольку в прошлом году в этот день армию впервые привлекли для вывоза гробов из переполненного крематория Бергамо. В тот же день умерло больше всего людей за первые месяцы пандемии — 475.

Решение о провозглашении 18 марта Национальным днем памяти жертв COVID-19 парламент единогласно утвердил 23 июля.

“Это будет важный день, чтобы не забыть такое драматическое время и вспомнить всех людей, которых больше нет с нами”, — комментировал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.