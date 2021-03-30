Об этом сообщает ВВС.
Ранее карантин распространялся только на путешественников, прибывших из стран, которые не входят в состав ЕС.
Новое решение итальянское правительство приняло после того, как от авиапассажиров, направляющихся в Германию, стали требовать отрицательный тест на коронавирус.
Некоторые районы Италии все еще остаются “красными”. С субботы в стране начнется “пасхальный локдаун”.
Некоторые европейские страны также несколько ужесточили правила въезда для граждан других государств. К примеру, Испания требует от туристов, которые приедут со стороны Франции по суше – отрицательный тест на коронавирус. Британия не пускает к себе путешественников.
- С 30 марта Польша вводит обязательный карантин для приезжих из-за пределов шенгенской зоны, в том числе и для украинцев.