Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии.
По состоянию на вечер 18 марта в Италии зарегистрировано 31 506 случаев заболевания COVID-19. Более трети случаев (12 095) зафиксированы в области Ломбардия, что на севере страны.
За последние сутки количество погибших увеличилось на 475 и достигло 2 978. В то же время значительно возросло количество выздоровевших пациентов. Вчера их было только 2941, сегодня известно о более чем 4 тысячах.
Отметим, на данный момент Италия остается наиболее пострадавшей от нового заболевания европейской страной. Следом идут Испания и Германия, где зафиксировано 13 910 и 11 973 случаев болезни.
Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек.
- Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.
- 18 марта в Киевской области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.