За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 18 марта в Италии зарегистрировано 31 506 случаев заболевания COVID-19. Более трети случаев (12 095) зафиксированы в области Ломбардия, что на севере страны.

За последние сутки количество погибших увеличилось на 475 и достигло 2 978. В то же время значительно возросло количество выздоровевших пациентов. Вчера их было только 2941, сегодня известно о более чем 4 тысячах.

Отметим, на данный момент Италия остается наиболее пострадавшей от нового заболевания европейской страной. Следом идут Испания и Германия, где зафиксировано 13 910 и 11 973 случаев болезни.

Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек.